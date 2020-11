'Houd podia, musea en bibliotheken open voor lokaal publiek'

Het kabinet komt over een week of twee met meer duidelijkheid over een tijdelijk vuurwerkverbod bij de komende jaarwisseling. Dat zegt staatssecretaris Van Veldhoven. De voorzitter van de 25 veiligheidsregio's willen een verbod. GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben een plan gemaakt in de Tweede Kamer. Het moet ervoor zorgen dat de zorg en hulpdiensten niet onder verdere druk komen te staan.