Stil in de dorpshuizen: "Meer dan het schaken is er niet"

Er zit maandagavond een klein groepje. Die willen graag doorgaan, vertelt De Jong. Afgelopen zomer waren er meer activiteiten. "We hebben nog een keer country gehad en wat danslessen. Dat mogen we nu ook niet. Dus meer dan het schaken is er niet, dit is het enige wat we doen."

Het levert ook zorgen op, want er komt geen geld meer binnen. "Sinds maart hebben we geen inkomsten meer. We worden niet gesubsidieerd door de gemeente. We draaien helemaal op onszelf." Normaal gesproken zit er horeca in de grote zaal en is er bovenin het gebouw nog een jeugdhonk. "Maar dat is nu ook dicht."