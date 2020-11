PODCAST: 'It firus en ik' met het verhaal fan Wouter van Geffen

Redden ze het wel of redden ze het niet? Dag in, dag uit, is dat wat longarts Wouter van Geffen ziet in het MCL. Hij vertelt een verhaal over een ouder echtpaar dat bij hem op de afdeling komt. Eerst de man, later de vrouw. Beide hebben ze het coronavirus. De man moet overgeplaatst worden naar de intensive care.

Wouter schrikt wanneer later de vrouw ook binnengebracht wordt en maakt zich zorgen wanneer de behandeling niet goed aan lijkt te slaan. Hij weet dat zij niet sterk genoeg is om naar de IC te kunnen. "De haastige kus, een lief gebaar. Afscheid nemen in de gang. Zullen ze elkaar weer zien?"

Berichten van het front

Wouter van Geffen wilde graag meedoen aan de verhalenavond. "Dat ik hier nu zit te vertellen is natuurlijk niet gebruikelijk maar wel belangrijk om zo te laten zien wat er gebeurt. Dat is voor veel mensen niet zichtbaar". Eerder kreeg hij al landelijke bekendheid omdat hij meedeed aan het televisieprogramma Frontberichten. Voor het programma moest hij zelf filmen en vertellen wat er toen, in de eerste golf, gebeurde in het ziekenhuis.

Liever deed hij het programma niet, maar nodig was het wel. Over de tweede coronagolf, waar we nu middenin zitten, heeft hij grote zorg. Het is erger dan de eerste. "Het zou fijn zijn als we de controle kunnen houden." Zijn grote ogen kijken ernstig. Hij is voor zichzelf strenger dan wat de regels nu voorschrijven. Hij heeft bijna geen contact met vrienden en familie.

12 van zijn 18 collega's hebben het virus al gehad. Wouter heeft zich ook al verschillende keren laten testen, nog steeds met negatief resultaat. Maar hij houdt er rekening mee dat hij het ook zal krijgen. "Het is een kwestie van tijd", zo zegt hij.