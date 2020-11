Vogelgriep verspreidt zich steeds sneller langs de Friese waddenkust

Voor het weekend werden op Ameland al meerdere brandganzen gevonden die besmet waren met de vogelgriep. De afgelopen dagen zijn ook veel dode vogels aangetroffen in het gebied bij Ferwert, Holwerd en Ternaard. Het gaat daar in totaal om zo'n 170 dode vogels. Zelfs een stuk verderop in Dokkum werden twee zwanen aangetroffen met vogelgriep.

Maandagmiddag kwamen meerdere organisaties bijeen om te overleggen over de vogelgriep, zoals de Veiligheidsregio, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea. Ook de gemeente Noardeast-Fryslân werd op de hoogte gebracht, omdat daar veel dode vogels zijn aangetroffen. Concrete maatregelen tegen de vogelgriep in Fryslân zijn echter nog niet bekendgemaakt.

Sterfte in het Noorderleeg

Een van de gebieden waar in deze tijd veel vogels zitten, is het Noorderleeg: de kwelder bij Hallum en Marrum. Het is een gebied dat beheermedewerker Uulco Hoekstra van It Fryske Gea goed kent. Hij heeft in het Noorderleeg deze dagen al veel dode vogels gevonden, voornamelijk brandganzen.

"Afgelopen zondag zijn er in het Noorderleeg meer dan twintig van die dode ganzen aangetroffen", vertelt Hoekstra. "En dan heb ik de dode smienten nog niet eens meegeteld. Dat is verdacht, dat er zoveel vogels bij elkaar sterven. Als het groepjes zijn, dan wijst dat vaak op de vogelgriep. Ook als de dode vogels de kop laten hangen."