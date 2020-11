Celstraf geëist tegen Vegan Streaker voor brandstichting bij eendenslachterij

Het Openbaar Ministerie heeft dertig maanden celstraf geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk, tegen een bekende dieren-activist die eerder in Stiens woonde, vanwege brandstichting bij een eendenslachterij in Ermelo. Op 28 mei gingen daar drie trailers en een vrachtwagen in vlammen op, een weeghok raakte beschadigd. Een aantal woningen in de buurt moesten ontruimd worden. De activist staat bekend als de Vegan Streaker.