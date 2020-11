PSV-directeur belde met Booy: "De situatie komt plausibel over"

De selectie van #Cambuur stond op het punt om in de bus te stappen naar Eindhoven, toen #jpscam alsnog werd afgelast. Trainer Henk de Jong begrijpt de afgelasting volledig, maar baalt van het late moment: "Laat clubs nou op zondagavond even met elkaar bellen."

Technisch manager Foeke Booy van #Cambuur is vanochtend gebeld door zijn collega bij #PSV, John de Jong. Eindhovens excuus is niet gemaakt, maar De Jong heeft de situatie uitgelegd. Daarvoor heeft Booy alle begrip. De kous is daarmee af. Op naar de nieuwe datum! #jpscam