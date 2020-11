CNV-voorzitter Fortuin: 'Laat je niet door werkgever weerhouden van gebruik corona-app'

CNV heeft al tientallen meldingen gekregen van werknemers die van hun baas de app niet mogen gebruiken. Die bedrijven zeggen volgens Fortuin dan: "Op moment dat je een melding krijgt, moet je in quarantaine en wij zijn een klein bedrijfje. Dus als twee of drie werknemers in quarantaine zitten, dan moeten er uitzendkrachten komen of moet de productie omhoog. Dat zijn allemaal extra kosten. Dus zet die app maar niet op je telefoon of negeer het als je een melding krijgt."

Telefoon eigen eigendom

Volgens Fortuin heeft de werkgever daar echter niets over te zeggen. "Juridisch gezien is die telefoon je eigen eigendom, dus wat je op die telefoon zet, wat voor apps, dat gaat de werkgever niets aan. Juridisch gezien heeft de werkgever geen zaak, maar er speelt natuurlijk ook morele druk mee. Op het moment dat de werkgever, met name in kleine bedrijven, zegt: 'doe het maar niet en negeer het maar', dan wordt het wat lastiger", zegt Fortuin.

"Mensen moeten altijd bij zichzelf ter rade gaan, wil ik wel of niet niet app erop zetten. Het gaat natuurlijk wel om volksgezondheid." Fortuin vindt dat een belangrijke zaak. "Dus ik zou me nooit door een werkgever laten weerhouden", zegt Fortuin.