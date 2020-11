Burgumers wonen zomaar in Garyp: "We wilden een stuntje uitvoeren om Garyp op de kaart te zetten"

"We zaten even in de kroeg en hadden het erover dat er vandaag de dag niet veel actienieuws is. Zodoende kwamen we tot de conclusie dat we maar eens een stuntje wilden uitvoeren, zodat Garyp op de kaart zou komen', vertelt Janco de Vries van de vriendengroep. Hij vindt de actie goed gelukt. "Het is aardig gelukt, als je ziet hoe de media het opgepakt heeft."

Om te zorgen dat het als verrassing kwam, gingen ze midden in de nacht aan de slag. "We hebben het dus op een laat tijdstip gedaan, zodat iedereen al op bed lag en de volgende ochtend in Garyp wakker werd."

Plan omgedraaid

Op sommige plekken ging het niet helemaal zoals De Vries had gehoopt. "Bij sommige dorpen reden er al mensen die dachten, 'dit laten we niet zomaar toe', die de stickers eraf haalden. Ze hebben het plan omgedraaid en de stickers in Garyp weer opgeplakt."