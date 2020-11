Burgemeester De Vries over hoge aantal besmettingen in SWF: "Krijgen vinger er niet achter"

"Het is redelijk verspreid over onze gemeente. Er is geen sprake van clusters besmettingen. En het is ook verspreid over leeftijdsgroepen. Dus er is geen vinger achter te krijgen", zegt De Vries.

Dat maakt het lastig om er iets aan te doen. "We doen er van alles aan en dat doen we in heel Fryslân. We zetten extra in op handhaving. Daar hebben we overleg in met boa's en de politie. We zetten ze vooral in op groepjes jongeren, en supermarkten en bouwmarkten waar veel mensen komen. Daar hebben we goede afspraken over. Eén keer waarschuwen, daarna een boete. Daar zitten we dus strak op", zegt De Vries.

Volgens de burgemeester houdt de grootste groep mensen in Súdwest-Fryslân zich gewoon aan de regels. "Zo'n 90 procent snapt dat we ons hier aan moeten houden in deze fase", zegt De Vries. "Maar toch blijven we de oproep doen om mensen zich aan de maatregels te laten houden."