Vervuilde grond NAM-boorputten op Ameland wordt opgeruimd

"Het is een grote en bijzondere operatie", legt Jan Visser van Rijkswaterstaat uit. "Het gebeurt deels buitendijks, in de duinen. De vervuiling is al meer dan vijftig jaar geleden gebeurd in drie boorputten. Er moet nu dus een grote partij grond verzet worden." Het gaat niet om zeewerende duinen.

De druk om te saneren in het natuurgebied was minder hoog omdat er niet gebouwd wordt, maar Rijkswaterstaat wil niet dat het blijft liggen en daarom wordt het nu aangepakt. Als compensatie voor de afgegraven grond komt er nieuw zand, dat al eerder neergelegd is.

Visser denkt dat het werk twee maanden duurt. "De vervuilde grond zal met honderden vrachtwagens vervoerd worden. Eerst wordt het opgeslagen in de Ballumer Bocht en later met schepen afgevoerd. We doen het werk met opzet buiten het toeristenseizoen en broedseizoen om zo weinig mogelijk overlast te geven."

Van de drie putten is besloten om één als zogenoemde stuifkuil in te richten, dat is goed voor flora en fauna.