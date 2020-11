Geert van Tuinen in Sportcast over late afzeggen: "PSV is 'schofterig'"

"Ik baal als een stekker, dat die wedstrijd niet doorgaat," aldus Van Tuinen. Cambuur-trainer Henk de Jong vindt dat Jong PSV eerder contact op had moeten nemen. "Dat vind ik ook. Dit is over het randje heen. Dit moet je niet op de wedstrijddag 's ochtends om half acht nog eens bekend maken. PSV is het hele weekend bij de KNVB geweest om dit weekend niet te spelen. Dus kom op, dit wisten ze al veel langer. Ik vind dit schofterig."

Rik Elfrink is PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad: "Gisteravond laat is het aantal besmettingen duidelijk geworden. En daarvoor gingen ze er nog vanuit dat de wedstrijd gewoon door zou gaan. Er waren al vijf besmet en daar zijn vijf bijgekomen. Dat betekent dat ze niet kunnen spelen. Of je dan de tegenstander moet inlichten: Dat zou kunnen."

"Het staat gewoon heel goed bij Heerenveen"

Sportclub Heerenveen won dit weekend met 4-1 van Sparta en staat nu knap vierde. Henk Veerman scoorde twee keer en is daarmee topscorer van de eredivisie met zeven goals. "Alles gaat er nu in," aldus Arjen de Boer. "Heerenveen en Veerman zitten op een roze wolk." De grote mannen aan de kant van Heerenveen zijn Joey en Henk Veerman. "Ze zijn bij 14 van de 16 goals betrokken", aldus Roelof de Vries. "Dus ja, als je deze twee uit het spel haalt, dan ben je een heel eind."

Maar toch staat het verder ook heel goed. "Neem nu het centrale duo: met Van Hecke en Bochniewicz staat het heel goed. Even een paar statistieken: de meeste blocks in de eredivisie zijn bijvoorbeeld van Van Heke en nummer zeven is Bochniewicz. En zo zijn er nog een paar statistieken die goed uitvallen voor het centrale duo."

Ploegen uit het linkerrijtje

Heerenveen staat nu vierde en verloor alleen van Ajax. "Maar Heerenveen speelde verder tegen de nummers 8, 12, 14, 16, 17 en 18. Dus ik ben benieuwd hoe het nu gaat tegen de ploegen uit het linker rijtje." Van Tuinen denk dat dat wel eens goed kan komen. "Dat kan wel eens goed komen, maar dan moeten ze niet zo spelen als dat ze tegen Ajax speelde, met vijf verdedigers achterin."

De Boer is het met hem eens. "Gewoon lekker op de counter spelen. Dan winnen ze van AZ, let maar op." Van Tuinen: "Dat denk ik ook." De Vries denkt van niet: "Ik ben bang van niet. Woudenberg tegen Stengs en Floranus tegen Karlsson, ik zie dat niet helemaal zitten."