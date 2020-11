Opbrengst campagne 'Ik ben Wil' bijna 16.000 euro

Met de actie werd de afgelopen zes weken geld opgehaald voor drie lokale initiatieven om de ziekte van Alzheimer dragelijker te maken. Eén daarvan is de aanleg van een belevingstuin in Talma Hûs in Feanwâlden, waar mensen met alzheimer wonen.

Wil Vogt heeft de campagne op afstand gevolgd. De fotoshoot voor de campagne was een 'uitje', maar ook intensief. "Ik vind het zo mooi dat zoveel mensen hebben bijgedragen om de ziekte wat draaglijker te maken voor wie het overkomt. Ik moet er veel van huilen, maar ben tegelijk zo blij met wat er nu is gebeurd. Daar ben ik heel dankbaar voor."