Noordelijk Film Festival bezorgd over aangekondigde maatregelen; zoveelste tegenslag

Voor de organisatie van het festival, dat volgende week zou beginnen, is dat een flinke tegenvaller.

Programmeur Fredau Buwalda houdt nog een klein 'sprankje hoop' want het besluit is nog niet officieel genomen. "As het echt zo is, is het wel heel zuur. We hebben er veel tijd en energie ingestoken en we willen de films graag delen met de mensen. Ik ben tot nu toe de enige die alle films heeft gezien en ik ben benieuwd wat anderen ervan vinden."

Eerder al ging de drive-in op het plein voor het Fries Museum in Leeuwarden niet door en waren de films niet meer te zien in schouwburg De Harmonie in Leeuwarden, maar verspreid over bioscopen in de provincie. "We hebben al heel veel tegenslagen gehad en concessies moeten doen."

Ontspanning is belangrijk

Volgens Buwalda zijn de films in deze tijd belangrijk. "Het kan wat ontspanning brengen, cultuur is belangrijk in deze deprimerende tijd. Mensen kunnen zich in de bioscoop onderdompelen in een andere wereld. En we kunnen de films op een veilige manier presenteren. Tot nu toe is nog geen enkele besmetting naar bioscoopbezoek te herleiden geweest."

Na de persconferentie gaat de organisatie om tafel met de andere betrokken partijen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.