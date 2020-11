Fractievoorzitter Meine Hofman (SB) vindt fysieke begrotingsvergadering Smallingerland 'beschamend'

Hofman heeft burgemeester Rijpstra daarom gevraagd om een digitale vergadering of om de mogelijkheid om vanaf afstand mee te vergaderen. Rijpstra heeft na overleg met alle fractievoorzitters besloten om de fysieke begrotingsvergadering door te zetten. Meine Hofman noemt dat besluit 'beschamend' en 'schadelijk voor de lokale democratie'.

Digitaal

Vergaderingen van politieke organen zijn een uitzondering op de regel dat bijeenkomsten met meer dan dertig mensen verboden zijn. Steeds meer gemeentes kiezen echter voor digitale vergaderingen.

Rijpstra heeft na aanleiding van het verzoek van Hofman contact gehad met alle fractievoorzitters. Volgens hem geven veel raadsleden nog steeds de voorkeur aan een fysieke vergadering. Hofman vindt het raar dat de burgemeester geen andere keuze maakt voor een vergadering op de dag dat premier Mark Rutte een persconferentie geeft met nieuwe coronamaatregels. "Ik had echt verwacht dat de burgemeester er op zou voorsorteren. Maar dat heeft hij jammer genoeg niet gedaan."

Surrogaat

Hofman zal de vergadering nu thuis via de stream volgen. Door met whatsapp te overleggen met zijn fractiegenote Johanna Mast kan hij toch een beetje meedoen, maar Hofman noemt dat zelf 'surrogaat'.

Hofman is in Smallingerland niet het enige raadslid met grote bezwaren tegen fysieke vergaderingen. Ook oud-wethouder Ron van der Leck van D66 doet bij voorkeur niet meer mee aan fysieke vergaderingen. Van der Leck is echter nog wel in dubio over wat hij zal doen. Kiest hij dan voor zijn gezondheid of voor zijn democratische plicht? Hofman heeft die keuze al lang gemaakt. "Als ik corona krijg, dan overleef ik dat niet en daarom blijf ik thuis."