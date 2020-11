Kick Out Zwarte Piet kondigt nieuwe acties aan tegen Zwarte Piet

Afriyie vecht in Den Haag het noodbevel aan van de burgemeester van Dongeradeel, dat er voor zorgde dat bussen met anti-zwarte-pietdemonstranten werden teruggestuurd. Volgens Afriyie maakte de burgemeester het hem en zijn medestanders onmogelijk om te demonstreren, wat wel een grondrecht is.

Een woordvoerder van de burgemeester zei dat het noodbevel juist was bedoeld om de anti-piet-demonstranten te helpen. "Het was niet tegen hen gericht, maar bedoeld om te voorkomen dat er allerlei gespuis zich tussen het publiek zou begeven."

De rechtbank vond dat van het optreden van de burgemeester juridisch niets deugde. Het was geen noodbevel, maar een noodverordening, zei de rechtbank eerder. De Raad van State bekijkt die uitspraak nu.

Welke plannen de anti-zwartepietactivisten hebben, maken ze binnenkort bekend, zegt Afriyie. Die is in ieder geval niet te spreken over de Grijze Pieten, die de Stichting Sinterklaasintocht Leeuwarden van plan is in te zetten bij optredens van Sinterklaas.