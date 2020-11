Theater De Koornbeurs in Franeker zoekt naar het verlangen van 2021

Het project vraag mensen om een gedicht of een kort verhaal te schrijven over wat ze graag willen of wensen voor 2021. Een jury van drie deskundigen zal vijf van deze gedichten of verhalen uitkiezen, die ze bij een professionele artiest onderbringen. "De mensen die hun stuk in hebben gestuurd krijgen ook de kans om hun verhaal of gedicht voor te dragen bij de voorstelling", vertelt Titia Huisman, directeur van De Koornbeurs.

Contact leggen

Met het project hoopt De Koornbeurs contact te leggen met het publiek. Daarbij is het theater natuurlijk bedoeld om artiesten een podium te geven, dat ze met deze actie ook bereiken. Van de combinatie van deze twee worden de artiesten volgens Huisman enorm enthousiast. "Je weet van tevoren echt niet wat je krijgt." De vijf artiesten krijgen één van de vijf winnende verhalen toebedeeld, en hebben dan een maand de tijd om een voorstelling op hun eigen vakgebied, dans, zang, toneel, klassieke muziek of zandkunst, te maken. "In januari voegen we dat samen in onze nieuwjaarsvoorstelling."

Samenspel

Het theater hoopt dat ook jongeren zich aangesproken voelen om mee te doen. "Met deze actie hebben mensen direct invloed op welke kunst er wordt gemaakt." Er zijn al redelijk wat verhalen en gedichten ingestuurd, die volgens Huisman enorm verschillend zijn. "De kunstenaar mag ook doen wat hij of zij wil. Dat wordt een spannend samenspel," aldus Huisman.