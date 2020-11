Fryske top 100: wat is het verhaal achter Cliffs of Moher van Gurbe Douwstra?

De Drachtster zanger kwam in de jaren '90 voor het eerst op de Cliffs of Moher in Ierland, maar hij is er intussen al zeven, acht keer geweest. "Vooral de eerste keer, in de winter van '93, was heel indrukwekkend. We werden nat van de golven toen we boven op de klif van 200 meter stonden." De gedachte dat er van die klif tot aan de Verenigde Staten helemaal niets anders dan oceaan is, is volgens Douwstra één van de dingen die het ontzettend indrukwekkend maakt.

Waargebeurd verhaal

Het nummer heeft hij echter niet die eerste keer geschreven, maar in 2001, toen hij na het uitbrengen van zijn eerste cd naar nieuwe nummers zocht. "Ik herinnerde me het verhaal dat mij in Ierland is verteld toen ik daar in '96 was weer. De eigenaresse van een bed and breakfast in Doolin vertelde mij toen het verhaal van een jong Duits stelletje. Zij waren een paar maanden eerder bij haar in de bed and breakfast geweest, en hadden zich aan de voet van de klif gewaagd. Door een golf zijn ze beide het water in geslagen. Het meisje is door een golf op een richel teruggeslagen, die hebben ze zwaar gewond terug gevonden, maar de jongen hebben ze nooit meer terug gevonden."

Dat het nummer zo aansloeg bij mensen, had Douwstra eigenlijk niet verwacht. "Ik denk dat het voor een groot deel ligt aan het feit dat het gebaseerd is op een waargebeurd verhaal. Dat maakt het veel echter voor mensen.' Het is bij Douwstra nog niet opgekomen op een vervolg op het nummer te schrijven, maar hij sluit het ook niet uit. "Misschien krijg ik nog een brainwave."