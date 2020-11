Fietsersbond zoekt testfietsers met de nodige kilometers op de teller

De doortraproutes zijn rondjes van zo'n twintig kilometer, die over ruime paden met weinig obstakels en relatief veilige kriusingen gaan. De routes zijn in eerste instantie bedoeld voor oudere fietsers, maar zijn natuurlijk open voor iedereen. Afgelopen zomer hebben al zo'n 600 fietsers de eerste 16 routes getest.

Mensen die interesse hebben in het testen van een route, kunnen mailen naar fietsschool@fietsersbond.nl. Daarbij is het belangrijk om te vermelden in welke van de routes interesse is.