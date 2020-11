Familie Van Seggeren eist schadevergoeding en hogere straf; PBC ziet 'vrouw met twee gezichten'

Een selectie uit de tweets van verslaggever Auke Zeldenrust die de zaak volgt:

Moeder Heleen van Seggeren vertelt over haar nachtelijke dromen. "Ik beleef dan de moord in al zijn facetten. Tjeerd is naar de slachtbank gelokt en is als een beest afgeslacht. Deze dromen zijn de waarheid."

Advocaat De Jager spreekt namens de beide zussen van het slachtoffer. "Vragen waar nog geen antwoord op is gekomen. Drie jonge kinderen is hun vader ontnomen. Zo verminkt dat ze niet echt afscheid hebben kunnen nemen."

Familie Van Seggeren houdt Jessica verantwoordelijk. "De familie wil de waarheid horen klinken, zodat de naam van Tjeerd gezuiverd zal zijn." Moeder Heleen zei eerder "dat de weg van Jessica geplaveid is met leugens."

De familie deed een zorgmelding bij Veilig Thuis over de mishandelingen in het gezin. "Maar dat wil nog niet zeggen dat Tjeerd losse handjes had." Advocaat De Jager: "Tjeerd koos voor zijn kinderen en wilde daarom zijn huwelijk redden. Maar de liefde voor zijn kinderen is hem nu fataal geworden."

De Jager: "Jessica bepaalde alles. Zij koos het graf, zij koos de grafsteen. En de tekst erop: "voor altijd in mijn hart. Jessica". Terwijl de familie "ons hart" wilde'."

De Jager: "Jessica zegt dat de familie Van Seggeren haar grootste vijand is. Maar dat is niet zo. Haar grootste vijand is de waarheid."

Als het over haar detentie gaat, wordt de verdachte weer emotioneel. "Elke nacht in de cel is een ijskoude nachtmerrie. Onterecht vastzitten is de grootste ramp die er bestaat."