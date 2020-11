Gedicht Nyk de Vries verfilmd en in première bij Omrop Fryslân

Toen Nyk de Vries vorig jaar werd uitgeroepen tot Dichter van Fryslân, had hij ook niet gedacht dat zijn gedichten verfilmd zouden worden. Eerder werden al een paar gedichten van hem verfilmd voor Culturele Hoofdstad 2018. De korte poëziefilm die zondag 8 november in première gaat bij Omrop Fryslân is gebaseerd op zijn eerste Dichter van Fryslân-gedicht 'Begin'. Dit jaar zal er nog een poëziefilm in première gaan, in 2021 volgen er nog vijf.