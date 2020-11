Trainer Henk de Jong over uitstellen wedstrijd tegen Jong PSV: "Wees op z'n minst zo fatsoenlijk om ons even te bellen"

Bij tegenstander PSV zijn veel coronabesmettingen in één keer ontstaan, en daarom is de wedstrijd uitgesteld. "Dat snap ik maar al tegoed", zegt trainer Henk de Jong van Cambuur. "Dat kan ons ook overkomen. Maar ik wil alle clubs oproepen om dan meteen even een telefoontje te doen naar de tegenstander, zodat die ook op de hoogte is. Nu zitten wij vanochtend allemaal in de bus en zijn we klaar voor de wedstrijd, waarna we teleurgesteld weer kunnen uitstappen. Daarvan baal ik als een stekker."

"Wij willen áltijd voetballen"

Zelf missen de Leeuwarders op dit moment ook veel spelers vanwege blessures. Toch had De Jong maar wat al te graag willen spelen. "Natuurlijk, wij willen áltijd voetballen. Ik laat jonge jongens meetrainen, zodat wij altijd genoeg spelers hebben. Het kan gebeuren dat ook wij te weinig spelers hebben, dat we moeten afzeggen. Maar laat zoiets dan ook op tijd weten aan een tegenstander."

Drukke agenda

De wedstrijd tegen Jong PSV wordt opgeschoven, maar een datum is nog niet bekend gemaakt. Met de volle agenda wordt het een uitdaging om nog een vrij moment te vinden. "Dat moet de KNVB maar bekijken", vindt De Jong. "Het wordt kort tijd, maar dat is voor latere zorg. Als het straks zover is, dan is het voetballen, voetballen en nog eens voetballen. Dat is voor ons geen probleem. Dan is de enige uitdaging om de jongens fit te houden."