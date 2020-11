Friese musea en theaters reageren gelaten op nieuwe coronamaatregelen: "Het zat er aan te komen"

"Je moet niet te strak in de wedstrijd zitten", zegt Marijke van der Woude, directeur van De Harmonie in Leeuwarden. "Ik noem het geen berusting, maar 'gezond verstand'."

Ook bij het Fries Scheepvaart Museum in Sneek is directeur Meindert Seffinga niet verbaasd over de nieuwe maatregelen. "We weten het natuurlijk nog niet officieel, maar er wordt de laatste tijd zorgvuldig gelekt, dus dit zal ook wel waar zijn. Het is jammer, maar het zat er wel een beetje aan te komen." Uiteraard baalt Seffinga van het besluit dat zijn museum de deuren moet sluiten. "Er is hier ruimte genoeg en we bieden mooie dingen als troost voor mensen. Ook dat is belangrijk in deze zware tijd."

De grootste klap

Marijke van der Woude van De Harmonie sluit zich aan bij Seffinga en zag de maatregelen ook wel een beetje aankomen. "We hebben als theater alle maatregelen getroffen en één van die dingen is dat je heel flexibel omgaat met die maatregelen. De grootste klap hebben we in het voorjaar al gehad, dat was echt desastreus. Deze klap is een stuk kleiner."