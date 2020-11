Verdachte reageert emotioneel in hogerberoepszaak-Van Seggeren

Een selectie uit de tweets van verslaggever Auke Zeldenrust die de zaak volgt:

"Weet u wat er gebeurd zou kunnen zijn", vraagt de rechter. "Ik zou het echt niet weten, en ik weet het nog steeds niet", antwoordt de verdachte. Het blijkt dat ze een slecht huwelijk hebben, 'met mishandelingen'. Ze scheiden niet. "Ik was bang dat mijn kinderen van me afgenomen zouden worden" zegt de verdachte.

Een week voor Tjeerds overlijden, bezoekt de verdachte met hem familie in Duitsland. De volgende dag is hij ziek. "De politie suggereert dat u hem mogelijk hebt geprobeerd te vergiftigen met insuline", zegt de rechter. De verdachte reageert: "Dat is bizar. Tjeerd had gewoon buikgriep."

Ze tekent een levensverzekering van zes ton bij het overlijden van haar man. "Ik wist niet dat het om zo'n hoog bedrag ging".

Op het lichaam van Tjeerd wordt alleen DNA van Jessica gevonden. Volgens advocaat De Pree van de verdachte is dat vreemd. "Dat is eigenaardig voor iemand die net op een festival is geweest met heel veel bezoekers. Of dat DNA is verdwenen of er is slecht onderzoek gedaan."

De verdachte heeft 's nachts whatsappjes verwijderd. "Omdat Tjeerd er moeite mee had dat ik contact had met mijn familie. Dat was wel een dingetje." Een paar dagen nadat het lichaam van Tjeerd is gevonden, maakt de verdachte de auto schoon, net voordat de politie de auto wol bekijken. "Nou ja schoongemaakt is een groot woord. Ik heb de matten uitgeklopt, meer niet."

Opvallend is dat de moeder van Jessica eerder wist dat Tjeerd was gevonden dan de weduwe zelf. "Ik zou het echt niet weten hoe dat kan. Ik heb het haar in ieder geval niet verteld."

In de zaak komt ook de brief ter sprake die familielid Uwe D. in april zou hebben gestuurd naar de advocaat. Daarin zou staan dat Uwe Tjeerd heeft vermoord. Uwe kan de brief niet zelf hebben geschreven, omdat hij in april al is overleden. De verdachte wordt weer emotioneel. "Ik vind dit afschuwelijk, zo'n brief. Ik weet helemaal niet meer wie ik moet geloven."