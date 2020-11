NNRD uitgeroepen tot beste leerbedrijf Transport & Logistiek: "Je bent een baas op de weg"

De voorzitter van de vakjury, Gabbe Delhaas, zegt als toelichting op het rapport dat "de NNRD excelleert op alle onderliggende beoordelingscriteria. Hiermee is het een allround hoogstaand leerbedrijf." De bedrijfsleider van NNRD, Jan Kuipers, is trots op de titel. "De jury is langs geweest, want uiteindelijk gaat het om onze mensen, de leerlingen die wij aan het werk hebben. Ze kijken naar hoe wij met de leerlingen omgaan, hoe het sociaal is, hoe de beloning is en hoe ze worden begeleid in het traject."