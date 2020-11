Wedstrijd Cambuur-Jong PSV gaat niet door vanwege corona

"Nu een te grote groep in een keer besmet is geraakt, is na overleg tussen de clubarts van PSV en de bondsarts van de KNVB besloten de wedstrijd uit te stellen. Het eerste doel is nu om de situatie bij Jong PSV onder controle te krijgen", zegt de voetbalbond KNVB.

Cambuur had liever de avond van tevoren al te horen willen krijgen dat er niet kon worden gespeeld, zegt trainer Henk de Jong. "Clubs moeten met elkaar bellen, maar ik begrijp nu dat het niet door gaat. Beterschap voor iedereen die ziek is."

Het is nog niet duidelijk wanneer de wedstrijd in wordt gehaald.

Er waren veel besmettingen bij zowel het eerste als het tweede elftal van PSV. Die club wilde zondag in de eredivisie al liever niet spelen tegen ADO Den Haag, vanwege de besmettingen. De KNVB ging daar niet in mee, zodat er vier spelers uit het tweede elftal op werden geroepen voor het eerste.

"Ondanks een groot aantal afwezigen aan onze kant hadden we graag gespeeld vanavond", zegt algemeen directeur Ard de Graaf van SC Cambuur, "maar we weten allemaal in wat voor bijzondere tijden we momenteel leven. Er zijn duidelijke grenzen gesteld voorafgaand aan het seizoen en als het aantal besmettingen bij Jong PSV zo hoog is, zit er niks anders op. We wensen iedereen bij PSV veel beterschap en hopen dat we het duel zo snel mogelijk kunnen inhalen."