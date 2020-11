Wedstrijd Cambuur geannuleerd vanwege corona bij Jong PSV | Kabinet overweegt extra maatregelen

De vraag is wat er gaat gebeuren met theaters en schouwburgen, maar toch presenteert De Lawei in Drachten alvast hun coronaproof wintershow voor de kerstdagen. In plaats van met z'n allen in de zaal te zitten, worden bezoekers meegenomen op een wandeltocht door het gebouw, waar ze getrakteerd worden op musical, toneel, film, acrobatiek en muziek.