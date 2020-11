Friese theaters en musea berusten in nieuwe maatregelen | Wedstrijd Cambuur geannuleerd vanwege corona bij Jong PSV

Volgens een bron van het ANP zou het kabinet op advies van het outbreak mamagement team een negatief reisadvies afgeven in de Kerstvakantie. Dat betekent dat vakantiereizen in die periode worden afgeraden. Begin dit jaar raakten mensen besmet tijdens vakanties naar sneeuwgebieden in Italië en Oostenrijk. Daarnaa heeft het virus zich in Nederland verspreid.

Er wordt dinsdag een besluit genomen over de te nemen maatregelen. Nu is er nog geen overeenstemming. Er zouden nog andere plannen op tafel liggen, waarover nog in de hele breedte gediscussieerd wordt. Welke dit zijn, is niet bekend. Volgens bronnen zou het niet realistisch zijn dat de zwaarste van die plannen worden ingevoerd.

Zondag werd er lang overlegd op het Catshuis. Een deel van het kabinet sprak daar met RIVM-baas Jaap van Dissel over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Er werd intensief gesproken over de sociale, economische en medische belangen die samenhangen met de coronamaatregelen.