135 nieuwe besmettingen in Fryslân | Burgemeester De Vries 'krijgt vinger niet achter' hoge aantal besmettingen

Ga niet op vakantie rond de kerstdagen, zegt de regering. Op advies van het Outbreak Management Team kwamen ze maandag met een negatief reisadvies voor de kerstvakantie. En dat is natuurlijk een grote klap voor de reisbranche.

"Dat houdt in dat we veel macaroni eten in plaats van biefstuk en dat we de kosten laag moeten houden. We zitten in de gelukkige situatie dat we geen huurbazen hebben. Het pand is van onszelf en we zijn een gezond bedrijf. Maar dat wordt ook steeds minder, want je vreet je eigen cent op", zegt Erik van der Waard van Reisburo Internoord.