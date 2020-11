Hoger beroep in zaak Van Seggeren van start

Begin oktober werd duidelijk dat rechters van het Hof in Leeuwarden nogmaals de plaats delict zouden bekijken waar Tjeerd van Seggeren op 9 juli 2017 dood aangetroffen werd. Deze zogeheten schouw deed het Hof op verzoek van de advocaat van de weduwe die in 2019 tot 20 jaar cel is veroordeeld.

Er heeft eerder een schouw plaatsgevonden door de rechtbank. "Maar toen hebben we met z'n allen een gangbaar graspad over het hoofd gezien", zegt advocaat Brian de Pree. "Dat betekent dat er meer toegangswegen naar het weiland waren waar Tjeerd is gevonden. Het Openbaar Ministerie zegt dat er één route is en dat dader en slachtoffer elkaar daar hebben ontmoet. Als hij een andere route heeft genomen, dan valt dat scenario weg."

Anonieme brief

In april dit jaar kreeg de advocaat van de weduwe een anonieme brief uit naam van een oom van de weduwe, oom D. Daarin staat dat oom D. zelf de moord zou hebben gepleegd en niet zijn nichtje. De brief is niet geschreven door oom D. zelf, omdat deze toen al was overleden. "Dat is mogelijk interessant, omdat de moord dan in een andere hoek van de familie moet worden gezocht, oftewel daderschap van een van haar ooms", zegt advocaat De Pree.