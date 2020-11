PODCAST: 'It firus en ik' met het verhaal van Auke Swart

Auke's verhaal gaat over zijn vrouw, Wike Swart. Dat was zijn grote liefde, waarmee hij 55 jaar samen mocht zijn. Op 16 april van dit jaar overleed zij. Het was een zelfgekozen dood. Het verhaal dat Auke nu vertelt is een ode aan Wike, want door corona hebben veel mensen niet goed afscheid van haar kunnen nemen. Dat heeft hem nog het meest geraakt: dat zoveel mensen Wike niet meer even bij de hand konden nemen, omdat ze dat in het begin van die eerste coronagolf niet durfden.

Leve boerenliefde

'Je eigen tijd en levenseinde kiezen werd enorm waardevol in coronatijd'. Zo heet het verhaal dat Auke anders deze vrijdag ook live zou hebben verteld. Het is een verhaal dat begint met de filmpremière van de film van Steven de Jong, 'Leve boerenliefde'. De opnames vonden bij Auke en Wike op de boerderij plaats. De acteurs waren gek op Wike, die altijd klaar stond met een bakje koffie en tijd had voor een praatje. Ze kreeg een groot bos bloemen van Waldemar Torenstra, één van de hoofdrolspelers, tijdens de première. "Je hebt het gered", zei de acteur. Hij doelde op de kanker die toen al in Wike's lichaam rondwaarde.