Oppositiepartijen Dantumadiel willen geen strukturele bezuiniging op De Wâldsang

De gemeente Dantumadiel geeft nu nog subsidie voor het leren bespelen van een instrument. B&W willen daarmee stoppen. Volgens de Wâldsang is dat een slechte zaak. Muziek maken is van groot belang voor het welzijn van mensen, zeggen ze omdat het kinderen vormt.

Eerder was het college van de gemeente Achtkarspelen van plan om te bezuinigen op De Wâldsang. Die gemeente kwam daarop terug. Wanneer het voorstel van CDA, FNP en VVD het niet haalt, is Dantumadiel waarschijnlijk de enige gemeente die structureel bezuinigt op de muziekschool, die in vier gemeenten actief is. De Wâldsang werkt al 5 jaar in de regio en heeft zo'n 40 medewerkers die allemaal zzp'er zijn en wekelijks aan honderden kinderen lesgeven.