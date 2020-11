Henk Veerman blij met defensie: "Dan kunnen we er voorin vol op klappen"

In de slotminuut kreeg Heerenveen een penalty tegen. Dat maakte voor de wedstrijd niets meer uit, maar trainer Johnny Jansen was opgetogen met de reactie van zijn ploeg. "Je ziet die jongens dan in de kleedkamer balen. Ze lopen niet de polonaise. Dat is het karakter van dit elftal."

'Veel kwaliteit op het veld'

In het duel met Sparta zag Jansen dat zijn ploeg steeds beter begint te voetballen. "We spelen heel compact, we zetten op het juiste moment druk, we veroveren op het juiste moment de bal. Zo kunnen we mensen uit ruimtes weg laten lopen. Zo gaan we steeds beter voetballen, omdat we elkaar steeds beter vinden. We hebben op dit moment veel kwaliteit op het veld lopen."

Over zijn topscorer, Henk Veerman, zegt Jansen: "Ik zie een hele mooie wisselwerking tussen Henk en de groep. Wat hij laat zien, dat is bij momenten fantastisch. De discipline moet hoog blijven bij ons, als we dan stapje voor stapje nog beter worden dan gaat het hopelijk nog heel veel punten opleveren."