KNSB tevreden na 'corona-NK': "De protocollen werken"

"Hier staat een enorm trotse technisch directeur", begint De Wit. "We hebben met een veelheid van mensen en organisaties dit van de grond kunnen krijgen. We hebben aan Nederland, Europa en de wereld laten zien dat het kan. Daar ben ik heel erg trots op." De KNSB krige dit wykein kontrôle fan de feilichheidsregio. "Wij hebben ze alles laten zien wat we doen. Wij kregen een dikke pluim."

De Wit wil ook met name de schaatsers een compliment geven: "De schaatsers en de ploegen hebben zich de afgelopen weken heel goed gedragen. De protocollen die we gemaakt hebben, die werken. Daar hebben onze artsen heel veel tijd in gestoken. Ook organisator House of Sports is een enorme meerwaarde. Die cocktail van alles bij elkaar zorgt ervoor dat we kunnen terugkijken op een succesvol toernooi."