Even ontsnappen uit de wereld van corona met een avondje in het theater

De Harmonie doet er alles aan om het zo veilig mogelijk te houden, maar ook om een mooie sfeer te behouden. Om zoveel mogelijk mensen een kans te geven om naar het theater te gaan, treden artiesten soms vaker op. Zo speelde Lavinia Meijer twee keer op een avond. Mocht deze lockdown langer duren, dan blijft De Harmonie gewoon open.

Verschillende theaters open

Maar de onzekerheid is groot. Er is een kans dat theaters weer helemaal dicht moeten of dat ze terug gaan naar de situatie in de zomer. Toen mochten er 200 mensen in de grote zaal, waar normaal duizend mensen in kunnen. De schouwburg houdt rekening met al deze scenario's

Elk theater in Fryslân pakt het anders aan. Ook De Lawei in Drachten en het Posthuis Theater in Heerenveen proberen zoveel mogelijk door te laten gaan. Theater Sneek heeft voorlopig alle voorstellingen geschrapt en De Koornbeurs in Franeker is nog open voor met name films.