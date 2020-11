PvdA trapt landelijke campagne digitaal af in Heerenveen

Normaal worden verkiezingsprogramma's vaak gepresenteerd in de grote zalen of op een partijcongres, maar door corona moeten de partijen in de Tweede Kamerverkiezingen van maart dit jaar zoeken naar andere mogelijkheden. De PvdA deed dat zondag door het programma in een online televisieprogramma te laten zien. Dat gebeurde tussen de auto's in de werkplaats van het Friesland College in Heerenveen. "Normaal hebben we een zaal stampvol enthousiaste mensen en nu staan we tussen de auto's", zo zei lijsttrekker Lodewijk Asscher.