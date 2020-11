Zilver voor Femke Kok op 1000 meter, Ireen Wüst derde

Femke Kok heeft na haar gouden medaille op de 500 meter ook een prijs gepakt op de 1.000 meter. Ze reed een persoonlijk record in 1.15,16 en dat is goed voor de tweede plaats. Kok moet 1,30 seconde toegeven op de winnares Jutta Leerdam, die een klasse apart was. Bronzen medaille is voor Ireen Wüst.