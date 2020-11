SC Heerenveen heeft eenvoudige middag op Rotterdams Kasteel

De Friezen begonnen agressief aan het duel. In de eerste vijf minuten schoot Henk Veerman de bal al tegen de touwen, maar hij deed dat in buitenspelpositie. Twee minuten later kwam Heerenveen wel op voorsprong, toen Benjamin Nygren scoorde op aangeven van Henk Veerman.

Halverwege de eerste helft verdubbelde verdediger Jan Paul van Hecke de voorsprong, toen hij raak kopte uit een hoekschop. De thuisploeg kon geen tegenstand bieden, en Heerenveen probeerde voor de rust al de punten in de tas te krijgen. Er waren kansen voor Olivier Batista Meier en Henk Veerman, maar de 3-0 liet nog even op zich wachten.

Henk Veerman maakt er nog twee

Aan de andere kant van het veld probeerde de thuisploeg het soms wel, maar Heerenveen had de verdediging goed staan in Rotterdam. Het duel werd voor rust al beslist, toen Heerenveen een fout in de opbouw afstrafte. Het was Henk Veerman die er op aangeven van Nygren 0-3 van kon maken.

Ook in de tweede helft kwam Sparta niet in het spel voor. Na een klein uur spelen maakte Henk Veerman op een knappe manier zijn tweede doelpunt, en zo maakte hij er 4-0 van. De Rotterdammers probeerden daarna nog wel om een doelpunt te maken, en hadden dat eigenlijk ook wel verdiend. In de laatste minuut van de blessuretijd ging de bal op de stip na een overtreding van invaller Ibrahim Dresevic. Lennart Thy kon er zo nog 1-4 van maken.

Heerenveen komt met de 3 punten in Rotterdam op 16 punten uit 7 wedstrijden. Daarmee staan ze twee punten achter op koploper Ajax.