Bergsma over wissel: "Ik heb het gevoel dat mij hier de titel afgepakt wordt"

Bergsma snapt er na afloop van de 10 kilometer nog steeds niet van: "In mijn beleving heb ik geen fout gemaakt. Ik ben degene met meer snelheid. Natuurlijk heeft de buitenbaan voorrang, maar Marwin beslist om direct naar binnen te gaan. Ja, dat had in mijn ogen niet zo gehoeven." Bergsma en Talsma reden in de laatste rit tegen elkaar en ging eigenlijk steeds gelijkop. Op een kruising, ongeveer halverwege de rit, ging Bergsma voor Talsma langs, waar de inwoner van Aldeboarn Talsma voorrang had moeten geven.

"Ik begrijp de jury niet"

"Achteraf gezien had ik het niet moeten opzoeken, maar het kwam nu een keer zo uit. Normaal gesproken gun je de ander ook ruimte, we hadden nog het hele rechte stik om het uit te vinden. Ik had meer snelheid, ik had er nog makkelijk voorlangs gekund", zo zegt een teleurgestelde Bergsma. "Maar hij klapt direct naar binnen, volgens mij was dat onnodig. Ik denk niet dat hij dat bewust doet, maar ik begrijp de jury ook niet. Ik neem hen deze beslissing kwalijk. Ik reed vandaag de snelste tijd, voor mijn gevoel ben ik vandaag de winnaar. Ik vind dit klote."