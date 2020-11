Gevelstenenboek van Joure gepresenteerd: achter iedere steen een verhaal

In het verleden vormden de telgen Vegelin van Claerbergen een familie van grietmannen en burgemeesters met veel grondbezit in de provincie. Ze woonden lang te Joure op Heremastate. "Daarom dacht ik: eigenlijk moet de steen naar Joure," zegt Postma. "Hier hadden ze zoveel bezittingen."

Waar komt de Vegelinsteen?

De steen wordt voorlopig bewaard door Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân, dat onderdeel is van Museum Joure. Daar is de steen ook in klein gezelschap overgedragen. Wel op voorwaarde dat als gemeente De Fryske Marren het nog wil herplaatsen op een openbare locatie, de steen dan weer een zichtbare plek mag krijgen. Een gesprek met de gemeente in de zomer is echter nog op niets uitgelopen, al was burgemeester Fred Veenstra aanvankelijk enthousiast.

Zichtbaar

Postma had gehoopt dat de steen een plek kon krijgen in zorgcentrum De Flecke, dat vanaf de 18e eeuw van de familie Vegelin van Claerbergen was. Maar dat is tot nu toe niet gelukt, al staat de deur nog op een kier. "In een depot wordt de steen goed bewaard, maar zo ziet ook niemand 'm. Het mooiste zou zijn dat de steen in het zicht komt voor de Jouster bevolking," vindt Postma.

Oud-onderwijzer Postma is niet alleen actief voor de stichting Archief- en Documentatiecentrum voor r.k. Friesland, maar ook voor het Historisch Centrum Franeker. Daar bracht architect Niek Adema begin dit jaar de gevelsteen binnen. De steen stond al ruim 20 jaar in zijn garage en kwam bij de Stichting tot Behoud van het Franeker Staddschoon vandaan. Er is wel bekend dat er vier zonen van de familie Vegelin van Claerbergen in Franeker hebben gestudeerd. Maar het blijft gissen waar de steen nu echt vandaan komt.