Succesweekend Team Frysk compleet met zilver Reina Anema op 5.000 meter

Zaterdag haalde Anema ook al een zilveren medaille, toen op de 3.000 meter. Zondag reed ze op de 5.000 meter in de een-na-laatste rit tegen specialiste Esmee Visser, maar daar kon Anema mee afrekenen. Ze was net iets sneller dan Visser en had toen de snelste tijd op haar naam. In de laatste rit ging Schouten, die rijdt onder coach Jillert Anema, nog ruim onder de tijd van Anema door. Schouten was bijna zes seconden sneller dan Anema. Achtereekte zat heel dichtbij, maar moest uiteindelijk 0,25 seconde op Anema toegeven.

Antoinette de Jong kon zichzelf niet op het podium rijden. Ze eindigde in 7.07,22 als zevende. Later op de zondag rijdt De Jong ook nog de 1.000 meter.