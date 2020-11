Cambuur vol vertrouwen naar Jong PSV: "Wij hebben een brede selectie"

"Wij nemen weer vier jeugdspelers mee en we doen gewoon ons eigen ding", zo zei de trainer zaterdagochtend na de training. "We hebben een brede selectie, dus ik heb er wel vertrouwen in."

De Cambuur-trainer zag in de bekerwedstrijd dat zijn ploeg op basis van inzet overeind bleef staan. "Ja, dat is mooi. We moesten daar knokken, nadat we een 2-0 voorsprong uit handen gaven. Het was mooi om te zien dat dat lukte."

Corona bij PSV

De tegenstander van maandagavond is dus Jong PSV. Binnen die club zijn de nodige coronaproblemen en dat betekent dat Cambuur geen idee heeft met welke ploeg Jong PSV zal aantreden.

Ook daarover maakt trainer Henk de Jong zich niet zo druk. "Zij spelen nog in een apart systeem. Daar moeten wij goed op letten, maar verder moeten we doen waar we goed in zijn en we hebben nog best een aardig ploegje." Of er sprake is van een flow? "Ik denk van wedstrijd tot wedstrijd, maar het gaat goed de laatste tijd."