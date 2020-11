Afgelopen etmaal 132 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân

Landelijke cijfers

Het totale aantal opgenomen coronapatiënten is landelijk toegenomen met 45 in vergelijking met zaterdag. In totaal liggen er nu 2.493 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS).

Vooral op verpleegafdelingen is het aantal coronapatiënten toegenomen, naar 1.910. Op de intensive care liggen op dit moment 583 coronapatiënten, 1 minder dan zaterdag. Daarvan liggen twee patiënten op een ic in Duitsland.

Het aantal nieuwe corona-opnames is 237 in de kliniek en 58 op de ic. In de afgelopen 24 uur zijn er 38 patiënten verplaatst tussen de regio's, onder wie drie ic-patiënten.