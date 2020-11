Burgumers worden wakker in Garyp; plaatsnaamborden veranderd

Alle plaatsnaamborden in Burgum, maar ook in de omliggende dorpen, waren hetzelfde lot beschoren. Onbekende personen hadden een sticker met 'Garyp' erop over de echte naam van het dorp heen geplakt.

Wie er achter de stunt zit en wat de aanleiding ervoor is, is niet duidelijk. Er is geen sprake van schade, omdat er stickers zijn gebruikt die er ook weer af kunnen worden gehaald.