PvdA wil miljarden voor Lelylijn en veenweidegebied veranderen in nationaal park

Een opvallend beleidsplan is het veranderen van het veenweidegebied in een nationaal park. Asscher zegt dat dit gebied de intensieve manier van boerenbedrijf voeren die er nu nog vaak is niet kan verdragen.

Dat betekent niet dat de boeren moeten verdwijnen uit het gebied, maar zij moeten wel overgaan op een extensievere en natuurvriendelijkere bedrijfsvoering, waarbij ze een fatsoenlijke prijs voor hun producten krijgen. De transitie naar zo'n manier van werken zal tijd in beslag nemen, zegt Asscher. Maar als we nu niet beginnen, is het straks te laat.

Waddengebied

De PvdA richt verder de aandacht op het behoud en de bescherming van het Waddengebied, waar geen ruimte meer is voor gas- en zoutwinning, maar wel voor toerisme.

Ook wil de partij de vaarroutes boven de Waddeneilanden aanpassen zodat een ongeluk zoals met vrachtschip MSC Zoe, dat meer dan 300 containers verloor op zee, veel minder makkelijk kan gebeuren.