Aantal dode en zieke vogels met vogelgriep loopt snel op aan Friese kuststrook

Van Boekel heeft melding gedaan van zijn vondsten. Hij heeft een selectie van kadavers gemaakt die het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) bij hem kan ophalen en zondag gaat hij op pad om ganzen te verzamelen die rechtstreeks naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaan.

Slagveld

Districtshoofd Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea reageert op het bericht: "Wat een triest nieuws uit het buitendijks gebied van Ferwert. Vorige week waren er enkele dode dieren, nu lopen de aantallen hier fors op". Verschillende mensen reageren geschokt op het bericht met 'triest gezicht,' 'wat heftig' en 'sneu wat een slagveld.' De vondsten zijn niet beperkt tot Ferwert, er worden kadavers gevonden op meer locaties aan de kust.

Vrijdag maakte vogelopvangcentrum De Fûgelpits in Moddergat bekend dat ze een aantal vogels heeft laten testen. Daar kwamen positieve gevallen uit, zoals ook de gemeente Ameland gevallen constateerde. Organisaties doen de oproep aan mensen om zieke of dode vogels vooral niet aan te raken of mee te nemen.