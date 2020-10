In een nieuwe NHL Stenden-cursus krijgen leerkrachten les in het geven van Friese les

NHL Stenden heeft een nieuwe cursus Fries opgezet voor leerkrachten in het basis- en voorgezet onderwijs. In samenwerking met onderwijsorganisatie Cedin is deze Kursus Klasse Frysk 'WOW Frysk!' ingericht. Juffen en meesters moeten in 8 lessen van 2,5 uur praktische handvatten krijgen om hun eigen lessen vorm te geven.