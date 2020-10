Vriendinnnen Femke Kok en Marrit Fledderus op NK-podium: "Voelt vertrouwd"

Waar de druk bij Kok lag, was de podiumplek van Fledderus een verrassing. "Ik ben echt superblij. Ik had het echt niet verwacht. Ik wist wel dat het heel goed ging in de trainingen. Technisch ging het ook veel beter. En ik zit nu in een nieuwe ploeg en dat gaat heel goed. Ik vind het heel leuk. Maar ik had nooit verwacht dat het er nu al uit zou komen", zegt Fledderus.

Haar familie kon er jammer genoeg niet bij zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze haar prestatie niet hebben meegekregen. "Bij mij thuis zaten ze met z'n allen op de bank mee te leven. Dat is leuk. Veel mensen kijken en leven ook met me mee. Als ik straks thuis kom dan weet ik gewoon dat iedereen blij is", lacht de nummer 3 van de 500 meter.