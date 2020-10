Reina Anema verrast met zilver op 3.000 meter, brons voor Antoinette de Jong

Reina Anema uit Gorredijk heeft zaterdagmiddag voor het eerst in haar carriere een medaille gepakt op het NK Afstanden. Op de 3.000 meter reed ze in 4.04,28 naar het zilver. De titel ging in 4.01,93 naar Irene Schouten. Antoinette de Jong uit Rottum werd in 4.04,53 derde.