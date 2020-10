Heerenveen en Stichting TIJD zetten onderhoud Le Roy-tuin zwart-op-wit

Verder moest ook de intentieverklaring van 2005 gewijzigd worden als gevolg van het werk aan de Oranje Nassaulaan.

Wethouder Jaap van Veen: "Het ecokathedrale proces en de filosofie van Le Roy is voor Heerenveen uniek en willen wij dus ook op deze plaats mogelijk maken. De vernieuwde afspraken dragen bij aan goed onderling contact, zodat het onderhoud en de ontwikkeling van de tuin in goed overleg gaat." De gemeente en de stichting hebben daarin ieder een eigen verantwoordelijkheid.

Afspraken

De Le Roy-tuin is een lange, smalle groenstreek die midden in een woonwijk aan de Europalaan en de Kennedylaan ligt. De gemeente is de eigenaar van de grond en stichting TIJD de beheerder. In overleg tussen deze partijen wordt besproken of er onderhoud nodig is met het oog op de veiligheid. De hernieuwde afspraken zijn vastgelegd in een zogenoemd addendum, een aanvulling op de eerdere intentieovereenkomst die in 2005 al werd ondertekend.

Werkzaamheden

In het kader van het project Heerenveen Beter Bereikbaar zullen er werkzaamheden verricht worden bij de Oranje Nassaulaan, waardoor de inrichting van het gebied verandert. Samen met de stichting is overeengekomen dat de loopbrug, die de Le Roy-tuin verbindt met de woning van Le Roy in Oranjewoud, wordt verwijderd.

Om dit te compenseren, wordt bij de werkzaamheden met de stichting bekeken hoe een deel van de strook langs de Oranje Nassaulaan volgens de principes van het ecokathedraal bouwen kan worden ingericht. Het is voor Stichting TIJD een uitgelezen kans om verder te bouwen en het gebied zichtbaar te maken als landmark.

Wens: neem het mee in omgevingsplan

Stichting TIJD heeft de wens uitgesproken om het ecokathedraalproces planologisch vast te leggen. De gemeente heeft hierin medewerking toegezegd. Op termijn wordt dit verwerkt in het nieuwe omgevingsplan.