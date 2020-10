VIDEO: Burgemeester Buma geeft startsein Fryske top 100

Het is tijd voor fleurigheid en verbinding. En wat zorgt nu voor meer verbinding dan muziek? Daarom is de Fryske top 100 dit jaar eerder van start gegaan. In het radioprogramma Sneon yn Fryslân gaf burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden het startsein voor de Fryske top 100. Vanaf vandaag kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen via www.frysketop100.nl.